الرملة: وفاة إبراهيم العبرة متأثرا بإصابته في حادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في مستشفى "تل هشومير" اليوم، الثلاثاء، إبراهيم حسن العبرة (48 عاما) من مدينة الرملة، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث عمل الشهر الماضي.

وكان العبرة قد أصيب بحروق بالغة نتيجة انفجار أسطوانة غاز في المنطقة الصناعية بالرملة، ونقل في حينه إلى مستشفى "تل هشومير" وتلقى العلاج في غرفة العناية المكثّفة، لغاية إعلان وفاته اليوم.

وترك المرحوم خلفه زوجة و5 من الأبناء (ولدان و3 بنات). وسيشيع جثمانه بعد صلاة العصر في مقبرة الرملة الإسلامية، فيما يجري استقبال المعزين في بيت العزاء في حي الجواريش بالرملة.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب. وبحسب المعطيات، فإنه لقي 38 عاملا مصارعهم إلى جانب إصابة مئات العمال بجروح متفاوتة في حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم. ولقي 35 عاملا مصارعهم في ورشات البناء في العام الماضي 2017، بالإضافة إلى مئات المصابين الذين أقعدتهم حوادث العمل وتسبب لهم بإعاقات وعدم قدرة على مزاولة أعمالهم الطبيعية.