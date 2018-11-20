نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم برشلونة لتدعيم صفوفه خلال الفترة القادمة ليعود بين عظماء أوروبا.

ويخطط المدير التنفيذي للإنتر، جوزيبي ماروتا، لإبرام سلسلة من التعاقدات للنهوض بالفريق.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ماروتا وضع ضمن خططه الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف الرئيسي للنيراتزوري سيظل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، مما يعني أن راكيتيتش سيكون خيارًا آخر سيتم التعامل معه بجدية.

يُذكر أن راكيتيتش جدد عقده مع برشلونة في آذار/مارس 2017، والذي ينتهي في صيف 2021، بالإضافة إلى امتلاكه شرطًا جزائيًا بقيمة 125 مليون يورو.