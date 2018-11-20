مدرب أبناء عرعرة عارة يحدد ما يحتاجه الفريق للصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق أبناء عرعرة عارة ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب"، وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري برصيد 16 نقطة.

وسيحل أبناء عرعرة عارة بمباراته المقبلة ضيفا على أبناء كفر قرع في الأول من كانون الأول/ديسمبر الوشيك.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إن "الفريق في فترة ممتازة، فقد حققنا بداية جيدة في الدوري بالنظر إلى الكادر الموجود الذي يضم لاعبين محليين وصغار السن".

وأضاف أنه "لدينا عدد مباريات أقل من الفرق التي تتقدم علينا في البلاي أوف العلوي بسبب تفكك فريقين، ومن الناحية الحسابية فإن موقعنا يجب أن يكون في المركز الثالث أو الثاني وقريبون جدا من المركز الأول".

وتابع أننا "نتطلع نحو التمركز في قمة اللائحة، وبدورنا ننتظر إضافة على ميزانية الفريق حتى نتمكن من جلب لاعبين في خط الهجوم حتى تكون لنا كلمة قوية من أجل المنافسة على المركز الأول وتحقيق الصعود، وخلال الأسبوعين القادمين ستتضح الأمور أكثر بالنسبة لنا".

وأردف أنه "في هذه الأيام نقوم بتدريبات خفيفة على أن نعاود العمل بشكل جدي الأسبوع المقبل تحضيرا لمباراة ديربي وادي عارة أمام أبناء كفر قرع، وبدورنا سنستعد بالشكل المطلوب على أمل تحقيق النقاط الثلاث".

وختم نجيدات بالقول إن "المنافسة قوية جدا في قمة اللائحة، وبحسب اعتقادي فإن فرق دبورية والرينة والنجيدات وعرعرة عارة ستنافس بقوة على الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى".