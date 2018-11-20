القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجحَ نجم موسيقى الراب، الأميركي، المعروف باسم "سنوب دوغ"، أمس الإثنين، في حفر اسمه في ممر هوليوود للمشاهير، من خلال النجمة التي أُضيف اسمه عليها، والتي تُمنَح كنوعٍ من التكريم الشّرفي رفيع المستوى، لا سيّما وأن ممر النّجوم هذا لا يحتوي إلا على أسماء بارزة من المشاهير الذين لمعوا في عدة مجالات كالسينما، والموسيقى والرياضة وغيرها.
وتزامنَ حُصول سنوب دوغ على نجمته في شارع المشاهير، مع الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق ألبومه الأول (دوجي ستايل).
وأثناء الكشف عن نجمته، قال سنوب دوغ: "أود أن أشكرني لإيماني بنفسي، وأود أن أشكرني لأنني قمت بكل هذا العمل الشاق. أود أن أشكرني لأنني لم آخذ أي عطلة. أود أن أشكرني لأنني لم استسلم. وأود أن أشكرني لأنني كنت دوما معطاء وحاولت أن أعطي أكثر مما أخذت. وأود أن أشكرني لأنني قمت بالصواب أكثر مما ارتكبت أخطاء وأود أن أشكرني لأنني كنت أنا في كل وقت".
ويُعدّ سنوب دوغ من كبار مشاهير عالم الراب، إذ حقق ابن الـ47 عاما نجاحا مبكرا في عالم الراب ومنه دخل إلى عالم التمثيل في السينما والتلفزيون ثم عالم الإنتاج التلفزيوني.
وخاض تجارب في موسيقى الريغي والترانيم الدينية ونجا من عدة مشاكل قانونية بسبب حيازته للمخدرات والسلاح وفي الشهر الماضي نشر أول كتاب للطهي تحت عنوان "من محتال إلى طاه".
شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوغ يتحصّل على نجمة مشاهير هوليوود ويشكُر ذاته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .