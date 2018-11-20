سنوب دوغ يتحصّل على نجمة مشاهير هوليوود ويشكُر ذاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجحَ نجم موسيقى الراب، الأميركي، المعروف باسم "سنوب دوغ"، أمس الإثنين، في حفر اسمه في ممر هوليوود للمشاهير، من خلال النجمة التي أُضيف اسمه عليها، والتي تُمنَح كنوعٍ من التكريم الشّرفي رفيع المستوى، لا سيّما وأن ممر النّجوم هذا لا يحتوي إلا على أسماء بارزة من المشاهير الذين لمعوا في عدة مجالات كالسينما، والموسيقى والرياضة وغيرها.

وتزامنَ حُصول سنوب دوغ على نجمته في شارع المشاهير، مع الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق ألبومه الأول (دوجي ستايل).

سنوب دوغ ونجمته (أ ب)

وأثناء الكشف عن نجمته، قال سنوب دوغ: "أود أن أشكرني لإيماني بنفسي، وأود أن أشكرني لأنني قمت بكل هذا العمل الشاق. أود أن أشكرني لأنني لم آخذ أي عطلة. أود أن أشكرني لأنني لم استسلم. وأود أن أشكرني لأنني كنت دوما معطاء وحاولت أن أعطي أكثر مما أخذت. وأود أن أشكرني لأنني قمت بالصواب أكثر مما ارتكبت أخطاء وأود أن أشكرني لأنني كنت أنا في كل وقت".

ويُعدّ سنوب دوغ من كبار مشاهير عالم الراب، إذ حقق ابن الـ47 عاما نجاحا مبكرا في عالم الراب ومنه دخل إلى عالم التمثيل في السينما والتلفزيون ثم عالم الإنتاج التلفزيوني.

وخاض تجارب في موسيقى الريغي والترانيم الدينية ونجا من عدة مشاكل قانونية بسبب حيازته للمخدرات والسلاح وفي الشهر الماضي نشر أول كتاب للطهي تحت عنوان "من محتال إلى طاه".