انت الان تتابع بسبب القاهرة السينمائي.. غلق مترو الأوبرا 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ م

محطة مترو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سيتم إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي للدورة الأربعين وسيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان، وأصدرت الشركة تعليمات لقائدى القطارات بعدم التوقف بمحطة الأوبرا فى المواعيد المحددة، كما تم التنبيه على المسئولين عن المحطة بغلق جميع المداخل والمخارج بالمحطة.

وتقدم النجمة شيرين رضا حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية، والذي سيحضره عدد كبير من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم، وقال المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، إن هناك حالة من الترقب قبل افتتاح المهرجان، مضيفا "أنه سيوفر مترجم للغة الاشارة في فيلم من العروض