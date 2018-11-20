وزيرة الصحة: 75% من المصريين مصابين بالسمنة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٣ م
وزيرة الصحة هالة زايد
قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت أن 75% من الـ10 ملايين الذين تم فحصهم يعانون من السمنة، وأن معدلات الإصابة في الحضر أكثر من الريف، موضحة أنه جار الاتفاق مع العديد من الجهات لمحاربة مرض السمنة، وعلى رأس ذلك تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لنشر ثقافة الوقاية من أمراض السمنة بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى مشاركة المعهد القومي القومي للتغذية، للمشاركة في حملات التوعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر لها بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية المشرف على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والذي أشار إلى أنه يتم استكمال فحوصات وتحديد بروتوكولات العلاج للمرضي الذين تم تأكيد إصابتهم
وصرحت زايد، في وقت سابق اليوم، بأن الوزارة تستخدام أدوات عالمية في مسح "فيروس سي"، وهي الأغلى على مستوى العالم، مؤكدة أن الجهاز المستخدم في الفحوصات التأكيدية الأحدث على الإطلاق في مجال الفحوصات، كما ناشدت الوزيرة المواطنين بالكشف عن الفيروس، قائلة: "باق 10 أيام واللى ملحقش يروح، لأن دي مصلحتك ومصلحة المجتمع، ولو كنت عاوز تعيش مصاب بفيروس سي مفيش مشكلة، لكن من حق المجتمع إن متعديهوش". للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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