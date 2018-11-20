انت الان تتابع وزيرة الصحة: 75% من المصريين مصابين بالسمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٣ م

وزيرة الصحة هالة زايد

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت أن 75% من الـ10 ملايين الذين تم فحصهم يعانون من السمنة، وأن معدلات الإصابة في الحضر أكثر من الريف، موضحة أنه جار الاتفاق مع العديد من الجهات لمحاربة مرض السمنة، وعلى رأس ذلك تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لنشر ثقافة الوقاية من أمراض السمنة بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى مشاركة المعهد القومي القومي للتغذية، للمشاركة في حملات التوعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر لها بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية المشرف على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، والذي أشار إلى أنه يتم استكمال فحوصات وتحديد بروتوكولات العلاج للمرضي الذين تم تأكيد إصابتهم