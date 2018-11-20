انت الان تتابع السعودية والإمارات تساعدان اليمن بـ500 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥١ م

المجاعة في اليمن

تعهدت السعودية والإمارات، اليوم الثلاثاء، بتقديم 500 مليون دولار إضافية ضمن برنامج جديد للمساعدات الغذائية لليمن. وتقود السعودية والإمارات تحالفا من دول عربية يقاتل الحوثيين فى اليمن، وأعلن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج، في مؤتمر صحفي مشترك، في الرياض، مع ريم الهاشمى وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، عن إطلاق السعودية والإمارات مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء فى اليمن برعاية 10 إلى 12 مليون يمنى متضرر بتقديم دعم إضافى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت 3 مصادر لـ"رويترز"، يوم الخميس الماضي، إن التحالف بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، وذكر مصدر عسكري مؤيد للتحالف، أن قيادة التحالف أصدرت تعليمات للقوات المتواجدة على الأرض في الحديدة، بوقف القتال. يذكر أن هذا القرار يأتي وسط دعوات حلفاء غربيين لوقف إطلاق