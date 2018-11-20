انت الان تتابع كيف يتعامل الأهلي مع ضغط المباريات؟ كارتيرون يُجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض عددا كبيرا من المباريات خلال فترة قصيرة، بداية من مباراة الوصل التي تقام في الإمارات يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب، ثم مباريات بطولة الدوري العام، مضيفاً أنه بدأ منذ عودة الفريق من تونس، في تجهيز جميع اللاعبين لهذه المواجهات، والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام الوصل والتي تستحوذ على تفكير الجهاز واللاعبين في المرحلة الحالية.

وقال كارتيرون: «سنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة». وشدد المدرب الفرنسي على أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز فيما هو قادم، وأنه يدرك تماما أن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل