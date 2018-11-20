أنقذ مواطنا من الغرق.. تكريم رقيب شرطة ببني سويف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ م
كرم، اليوم الثلاثاء، اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، رقيب شرطة من قوة قسم الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، لإنقاذه مواطنا من الغرق، عقب سقوطه داخل إحدى الترع، في حادث سير في أثناء استقلاله سيارة نقل. قفز رقيب الشرطة داخل مياه الترعة، وتمكن من فتح باب السيارة وإخراج قائدها، وإنقاذه من الغرق، في مشهد إنساني رائع، ولاقى الرقيب استحسان أهالى المنطقة وأسرة قائد السيارة، وقدموا له الشكر على موقفه الإيجابي، وسرعة تفاعله مع الحادث، وكذا تحقيق أمن المواطنين.
وفي وقت سابق، كرمت مديرية أمن بنى سويف ضابط وأمين شرطة لسرعة استجابتهما لشكوى مواطنة مسنة، فى لفتة إنسانية تؤكد مدى تفهم رجال الشرطة لرسالتهم السامية فى تحقيق أمن المواطنين، وسرعة الاستجابة لالتماساتهم. قامت "عواطف أحمد حسين"، 76 سنة، مقيمة بقرية قمبش بمركز شرطة ببا في بني سويف، بإرسال برقية شكر
وفي وقت سابق، كرمت مديرية أمن بنى سويف ضابط وأمين شرطة لسرعة استجابتهما لشكوى مواطنة مسنة، فى لفتة إنسانية تؤكد مدى تفهم رجال الشرطة لرسالتهم السامية فى تحقيق أمن المواطنين، وسرعة الاستجابة لالتماساتهم.
قامت "عواطف أحمد حسين"، 76 سنة، مقيمة بقرية قمبش بمركز شرطة ببا في بني سويف، بإرسال برقية شكر وتقدير لمديرية أمن بنى سويف أعربت خلالها عن شكرها للعاملين بنقطة شرطة قمبش لسرعة الاستجابة وتحقيق ملتمسها بشأن وجود خلافات بينها وبين مستأجرى الأرض ملكها، وتأخرهم فى دفع القيمة الإيجارية، تم استدعاء المستأجرين بديوان النقطة وإنهاء الخلاف، مما لاقى استحسان المواطنة.
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