شقاوة ومطادرة.. رحلة الهيروين والموت لفتاتي العبور

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الفتاتان اعتادتا التردد على وكر مخدرات.. الشرطة داهمت المكان بعد انصرافهما.. الجناة ظنوا أنهما أبلغتا الشرطة عنهم فلاحقوهما وأطلقوا عليهما الرصاص ولاذوا بالفرار

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ م

ظروفهما العائلية المتشابهة، وانفصال الأبوين في سن مبكرة، أغلقت أمامهما كل الأبواب الطبيعية للحياة لتجدا فقط طريق الشيطان يرحب بهما على مصراعيه، وخطتا خطواتهما الأولى نحو "الشقاوة" وعالمهما المظلم، فمن سلوكيات شائنة إلى التحرر الأكثر من اللازم وصولا لزيارة أوكار المزاج والكيف بكل مشتقاته، لتغوصا فيه لأخمص قدميهما.. مع تمكن السموم من دمائهما لم تستطع الفتاتان رغم سنهما الصغيرة (18 و19) سنة، التوقف عن السير في طريق اللذة الزائفة، وصارتا أهم زبونتين لدى أوكار الهيروين، تعاملان معاملة خاصة، فالجرعات مقابل المال وأشياء أخرى.

جنس ناعم الفتاتان قصدتا دواليب المخدرات أينما كانت في زقاق أو حارة أو حتى في الجبال والصحراء والدروب الوعرة، وكان يمكن أن يستمر هذا الحال لولا أن القدر عجل بنهايتهما المأساوية، لتسقطا قتيلتين في الصحراء على يد تجار المخدرات بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي عقب شراء جرعة هيروين. وشاية زائفة بعينين يتطاير

جنس ناعم الفتاتان قصدتا دواليب المخدرات أينما كانت في زقاق أو حارة أو حتى في الجبال والصحراء والدروب الوعرة، وكان يمكن أن يستمر هذا الحال لولا أن القدر عجل بنهايتهما المأساوية، لتسقطا قتيلتين في الصحراء على يد تجار المخدرات بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي عقب شراء جرعة هيروين. وشاية زائفة بعينين يتطاير منهما الشر، راقب الرجل الثلاثيني ذو الملامح القاسية، السيارة التي تقترب من كشك متهالك بوسط طريق (بلبيس - العاشر من رمضان)، لكن سرعان ما عاد الهدوء لوجهه بعد تعرفه على مستقلي السيارة فهما زبونتان دائمتان لديهما وتحظيان بثقة صاحب دولاب الكيف، وتتبعهما وهما يلقيان التحية على البائع الذي رحب بهما بوصلة هزار قبل أن يدس لهما تذاكر الهيروين في يديهما ويقبض المال.

مع انصرافهما لاحظ الناضورجي اقتراب دورية شرطة من منطقة الوكر على الفور أعطى إشارته في لمح البصر لجمع المال والمواد المخدرة والهرب في دروب صحراوية يحفظونها على ظهر قلب، لتأتي الشرطة ولا تجد أحدا، هنا ظن تجار المخدرات أن الفتاتين كانتا عين الشرطة وأنهما من أرشدتا إلى مكان الوكر بدليل انصرافهما غير المعتاد سريعا عقب الشراء. مطاردة دامية

مع تأكد تجار الكيف من انصراف الشرطة استقلوا دراجات نارية كانت مخبأة وتتبعوا خط سير الفتاتين ليصلا إليهما "إنتو بقى بتبلغوا علينا يا ولاد... وقبل أن يتلقوا الرد فتحوا نيران أسلحتهم النارية صوب الفتاتين لتسقطا قتيلتين في الحال". مطاردة داميةمع تأكد تجار الكيف من انصراف الشرطة استقلوا دراجات نارية كانت مخبأة وتتبعوا خط سير الفتاتين ليصلا إليهما "إنتو بقى بتبلغوا علينا يا ولاد... وقبل أن يتلقوا الرد فتحوا نيران أسلحتهم النارية صوب الفتاتين لتسقطا قتيلتين في الحال". على صعيد التحقيقات قررت نيابة العبور تشريح جثماني فتاتين عثر عليهما مقتولتين بالرصاص بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية في المنطقة التابعة لمدينة العبور. كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وطلبت النيابة سرعة تحديد هوية المجني عليهما حيث تبين عدم وجود أي أوراق تبت شخصيتيهما. تحريات رجال البحث الجنائي الأولية توصلت إلى أن تجار مخدرات بوكر يبيع

"الهيروين" بالطريق هم مرتكبو الواقعة، وأضافت أن الفتاتين كانتا في الوكر لشراء الهيروين وانصرفتا عقب الشراء مباشرة، ليتصادف وجود كمين أمني استهدف ضبط تجار الوكر ومداهمته بناء على معلومات مسبقة، فظن تجار المخدرات أن الفتاتين هما من أخبرتا الشرطة فهربوا من الحملة وتتبعوا خط سير الفتاتين وقتلوهما رميًا بالرصاص. كان العميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم العبور قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لفتاتين مقتولتين بطلقات نارية متفرقة في أنحاء جسديهما بأحد الشوارع بمدينة العبور. تم إخطار اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن فانتقل على الفور اللواء علاء فاروق مدير المباحث والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبمناظرة الجثتين تبين أنهما لفتاتين عمرهما يتراوح ما بين 18 و19 عاما وبهما طلقات نارية تصل إلى 10 طلقات وبجوارهما فارغ الطلقات، وتبين أن الفتاتين ترتديان ملابسهما كاملة ولم يتم العثور على أي متعلقات شخصية تكشف عن هويتهما كما تم العثور على كمية من الهيروين بحوزتهما وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرر المحضر رقم 8715 إداري قسم العبور، بالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، وتحريات الواقعة.

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