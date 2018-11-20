جربي الكُسكسي الحادق.. سيبي الحلاوة واكتبي ورايا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - النهاردة المولد النبوي، كل عام وأنتم طيبون. احتفال ديني مُبهج وعادة شعبية تكرّم مولد المُصطفى الكريم (ص). ولأن الحلوى هي التعبير الأبرز عن المولد، لكن هناك عادات طعام مصرية تختص بهذه الاحتفالية، وكما أن كل بيت يستقبل عيد الفطر بعمل الكحك والبسكويت، والفتة واللحمة مثلا في عيد الأضحي، فإن كل ربة منزل تستعد لتجهيز مجموعة من الأكلات الشهية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بذكرى المولد، مثل الكسكسي والفول النابت، أو المحشي والبط والكَّشك والملوخية الباردة. نحاول في السطور التالية شرح طريقة تحضير بعض هذه الوجبات والتي يأتي على رأسها الكسكسي الحادق.

المكونات:- كيلو دقيق ماء رشة ملح سمنة لحمة مفرومة بصل فلفل رومى قرفة ناعمة زنجبيلبودرة ملح فلفل أسود زيت طريقة التحضير:- - ضعي الدقيق في الكبّة، وضيفي الملح والقليل من الماء حسب الحاجة. - ضعي الخليط فى شاش على حمام مائى حتى تمام النضج. - بعد التأكد من النضج، إضربى الكسكى فى الكبة مرة أخرى. -

المكونات:- كيلو دقيق

ماء

رشة ملح

سمنة

لحمة مفرومة

بصل

فلفل رومى

قرفة ناعمة

زنجبيلبودرة

ملح

فلفل أسود

زيت طريقة التحضير:- طريقة التحضير:- - ضعي الدقيق في الكبّة، وضيفي الملح والقليل من الماء حسب الحاجة. - ضعي الخليط فى شاش على حمام مائى حتى تمام النضج. - بعد التأكد من النضج، إضربى الكسكى فى الكبة مرة أخرى. - سيّحى السمنة على نار هادئة، وضيفي وقلبى بها الكسكسي - شوحى البصل فى الزيت على النار، وضيفي الملح والفلفل الأسود. - بعد اصفرار البصلة، ضيفي اللحمة المفرومة والقرفة والزنجبيل. - شوحي المكونات، ثم ضيفى الفلفل الرومى واحرصي ألا يكون حارا من أجل أطفالك - قلبي المكونات جيدًا واتركيها قليلا حتى تنضج اللحمة. - ضيفي عصير الطماطم وعندما يتسبك ضيفى الخليط على الكسكى وقدميه.

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