مشروع صناعي في المملكة بتكلفة 22 مليار دولار يوفر 10 آلاف وظيفة

من المقرر أن يفتح الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الخميس المقبل، مشروع "وعد الشمال" الاقتصادي التعديني بتكلفة 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار).

ويعتبر مشروع "وعد الشمال" هو جزء من مخطط صناعي يهدف إلى فتح شمال المملكة أمام التنمية بما يعزز خلق فرص العمل عبر توفير 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

تجدر الإشارة إلى أن "وعد الشمال" هي مدينة لصناعات التعدين. وخصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع