إقرار إيراني بفشل أوروبا في تشكيل كيان تجاري معها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن الدول الأوروبية تجد صعوبة في إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة مع إيران بغير الدولار.
وتعد الآلية بمثابة دار مقاصة يمكن استغلالها في تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الاوروبي للالتفاف على العقوبات الامريكية التي تستند إلى استخدام الدولار في تجارة النفط عالميا.
ويمكن لهذه الآلية أن تضمن، على سبيل المثال، إمكانية دفع ثمن النفط الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون عن طريق مقايضتها بخدمات وسلع من الاتحاد الأوروبي بنفس القيمة.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات النفط والبنوك والنقل في إيران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وتابع ظريف حسبما نقلت وكالة مجلس الشوري الإيراني "يواجه الأوروبيون تحديات في تحديد الدولة التي تستضيف الآلية المحددة الغرض".
وأضاف: " في الواقع بعض الدول التي تم اقتراحها لاستضافة الآلية لم تقبل هذه المهمة".
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