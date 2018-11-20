أمريكا تستعد لإدراج فنزويلا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدراج فنزويلا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، ذلك وفقًا لما أعلنه مسؤولون أمريكيون.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية – في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني – إن قائمة الدول الراعية للإرهاب تقتصر على الحكومات المتهمة بتكرار تقديم دعم لأعمال الإرهاب الدولي.

واتهم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي دومًا فنزويلا بوجود صلة بينها وبين المنظمات الإرهابية، في حين قلل الخبراء من قوة هذه التهديدات والاتصالات، محذرين من أن الادعاء دون توفير دليلًا ملموسًا يمكن أن يضعف شرعية القائمة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب فرضت سلسلة من العقوبات على حكومة مادورو بقيادة الاشتراكيين منذ 2017 متهمة إياها بتقويض الديمقراطية، كما اتهمت السيدة الأولى ووزير الدفاع الفنزويلي ونائب الرئيس وحلفاء آخرين بمساعدة الزعيم الاشتراكي فيما وصفته بنهب ثروة البلاد.

واختتمت الصحيفة أن إضافة فنزويلا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي قد يؤدي إلى تقليص المساعدات الأمريكية، ويفرض قيودًا ماليةً على بلد تعاني بالفعل من التضخم ونقص الأغذية والدواء.

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