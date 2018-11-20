الرئيس الصيني يبدأ زيارة «نادرة”» للفيليبين

وصل الرئيس الصيني، شي جينبيغ، إلى الفيليبين، في زيارة رسمية، هي الأولى له إلى هذه الدولة، تقليدياً للولايات المتحدة، في وقت تتنافس بكين وواشنطن، على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ.

وكانت مانيلا، قد أعربت عن أملها في أن تسفر الزيارة، والتي تستمر يومين، وهي الأولى لرئيس صيني إلى الفيليبين منذ 13 عاماً، في التوقيع على اتفاقيات استثمار في مشاريع بنى تحتية كبيرة.

وتوجه مئات المتظاهرين إلى السفارة الصينية، احتجاجاً على تعزيز العلاقات مع بكين، وهتف المتظاهرون “الفيليبين ليست للبيع”.

ا ف ب

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