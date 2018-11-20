شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يطالب بأجندة تشريعية واستخدام تقنيات عالية وقف بث قنوات الدجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مواجهة قنوات الدجل والشعوذة يتطلب نظرة تشريعية من جديدة لمحاربة انتشار هذه القنوات، خاصة فى ظل المضمون الخطير الذى توجه هذه القنوات إلى المشاهدين من أمور متعلقة بالسحر والخرافات.

وقال الخولى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لوجود جهود ضخمة لوقف تلك القنوات، خاصة أن مسألة انتشارها أصبحت فجة ، حيث تعرض تلك قنوات الدجل والشعوذة وأمور متعلقة للسحر وغيره، وهى مواد إعلامية فى غاية الخطورة.

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن محاربة هذا الأمر يتطلب جهود تشريعية وتنفيذية واستخدام تقنيات تكنولوجية عالية لمواجهة تلك القنوات.