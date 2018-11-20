قوى الأمن: توقيف 124 مطلوبا أمس بجرائم قتل ومخدرات وسرقة وإطلاق نار

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 124 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 19 تشرين الثاني 2018، بجرائم مختلفة هي: قتل، مخدرات، سرقة وإطلاق نار".

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