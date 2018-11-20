آلان عون غادر الى روما تلبية لدعوة من المؤسسة المارونية للإنتشار

غادر النائب ​آلان عون​ مع وفد نيابي إلى روما تلبية لدعوة من المؤسسة المارونية للإنتشار، في زيارة يتخلّلها إستقبال من قداسة ​البابا فرنسيس​ في حضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة واسعة من الأساقفة ​الموارنة​، كما يتخللّها حفل تكريم للبطريرك الراعي تنظمّه ​المؤسسة المارونية للانتشار​ في المناسبة

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