الراعي يلتقي البابا فرنسيس على رأس سينودس الكنيسة المارونية

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء قداسة ​البابا فرنسيس​ على رأس سينودس الكنيسة المارونية في زيارة الأعتاب الرسولية.

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