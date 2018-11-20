الأمن العام: توقيف سوريين أعادتهما السلطات السورية المختصة

أعلن مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​ أنّ "في تاريخ 15 تشرين الثاني 2018، استلمت المديرية العامة للأمن العام من السلطات السورية المختصة، السوريَين "م .ح. ح" من مواليد عام 1998 و"ر. ن. ر" من مواليد عام 1995، اللذين كانا ضمن عداد النازحين العائدين طوعًا إلى وطنهم، لمحاولتهما دخول ​الأراضي السورية​ بواسطة سيارتين غير عائدتين لهما ودون أرقام على محركيهما".

وأوضحت في بيان أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا أنّ السيارتين غير عائدتين لهما وأنّهما كانا ينويان إيصالهما إلى مالكيهما الموجودين داخل الأراضي السورية"، مبيّنةً أنّ "بناء لإشارة ​النيابة العامة​ المختصة، تمّ توقيفهما وإحالتهما مع السيارتين إلى ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​".