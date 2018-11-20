الرئيس الصيني يبدأ زيارة دولة إلى إسبانيا في 28 تشرين الثاني

كشف متحدث بإسم القصر الملكي الإسباني، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ سيبدأ زيارة دولة إلى ​إسبانيا​ في 28 تشرين الثاني الحالي"، فيما يحتفل البلدان بمرور 45 عاما على العلاقات بينهما.

إلّا أنّ المصدر لم يكشف عن مدّة الزيارة أو تفاصيل برنامجها.

وفي العادة تشمل زيارة الدولة لقاء الملك الإسباني ​فيليب السادس​ ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إضافة إلى رئيسي مجلسي البرلمان الاسباني.