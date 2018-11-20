وزير الدفاع الروسي لنظيره التركي: نحتاج إلى دعم المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

أكّد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ خلال لقائه نظيره التركي ​خلوصي أكار​ "أنّنا نحتاج إلى دعم المنطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية"، مشدّدًا على أنّ "الوضع الراهن في ​سوريا​ يتطلّب تحرّكًا سريعًا".

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