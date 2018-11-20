المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت تركيا لاعتقالها دميرتاش: لإطلاق سراحه فورا

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا لـ"اعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش"، مشدّدةً على أنّ "ذلك يهدف إلى خنق التعددية"، وطالبت بـ"إطلاق سراحه فورًا".
ودميرتاش زعيم سابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيّد للأكراد، وكان مرشّحًا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني عام 2016، ورُفعت بحقّه دعاوى قضائية عدّة خصوصًا لاتهامات بالقيام بأنشطة "إرهابية".
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