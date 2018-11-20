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مسؤول بالخارجية الأميركية: تورط بن سلمان باغتيال خاشقجي واضح بشكل صارخ

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نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ إطلع على تقييم الـ" CIA" أن "تورط ولي العهد السعودي في اغتيال الصحافي السعودي ​جمال ​ واضح بشكل صارخ".

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