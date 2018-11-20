البابا فرنسيس أمام وفد لبناني: انتم مثال الوطن النموذجي وتعايش الأديان

شكر ​البابا فرنسيس​ خلال لقائه وفدا لبنانيا زار ​الفاتيكان​، لبنان لحسن إستضافته لمليون لاجئ، اضاف قائلا "انتم مثال الوطن النموذجي وتعايش الأديان". وكان وفد نيابي غادر إلى روما، تلبية لدعوة من المؤسسة المارونية للإنتشار، في زيارة يتخلّلها إستقبال من قداسة البابا فرنسيس في حضور ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ ومشاركة واسعة من الأساقفة ​الموارنة​، كما يتخللّها حفل تكريم للبطريرك الراعي تنظمّه ​المؤسسة المارونية للانتشار​ في المناسبة.

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