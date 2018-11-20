وزير التعليم: "كل يوم بيعدي دون تغيير بنخسر كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البنك الدولي، يهتم بمؤشر رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد أي تغيير حقيقي في منظومة التعليم، والذي يتمثل في تغيير ثقافة الأشخاص وليس الكتب والمناهج فقط، مؤكدًا أن الوقت حان للتغيير بجدية.

وأوضح شوقي، خلال كلمته بالحلقة النقاشية، ضمن مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اهتمام القيادة السياسية، ببناء الإنسان بشكل حقيقي: "كل يوم بيعدي دون تغيير بنخسر كتير، لازم يكون فيه اقتناع مجتمعي بالتغيير".

وأكد شوقي، ضرورة إحياء قيمة العلم والمعرفة، والبحث عن دور الإعلان في هذا الأمر، متسائلًا: "هل يريد المجتمع التغيير أم أنه سعى لحصول الطلاب على شهادات فقط؟"

وقال شوقي، إن اللغة العربية حاليًا في أسوأ حالتها، في حين يجب أن تكون هي اللغة الأولى لأنها اللغة الأم، وتكون الوجاهة في تعلمها، مؤكدًا أهمية تعلم اللغات الأخرى، ولكن بعد إتقان اللغة الأم.