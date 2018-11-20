توغل آليات إسرائيلية بغزة وزوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - أ ش أ

توغلت عدة آليات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وسط قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الفلسطينيين، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع.

وقال شهود عيان أن عدة آليات إسرائيلية توغلت بشكل محدود انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لخارج السياج مسافة ما بين 50 مترًا إلى 100 متر.

وفي السياق، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.