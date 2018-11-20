"صناعة بمليارات الجنيهات".. وزير التعليم: مقاومة التطوير كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على بناء مناهج الصفوف "الثاني والثالث الابتدائي" في النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0".

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالحلقة النقاشية، ضمن مؤتمر الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن فكرة ضغط الطلاب في الامتحانات، أو الدروس الخصوصية، لم يعد لها وجود في نظام التعليم الجديد، مطالبًا الأهالي بتحديد أولوياتهم فيما يخص الإنفاق على التعليم.

وأوضح، أن الطالب سواء في نظام التعليم الجديد، أو في نظام الثانوية المعدل ليس في حاجة للدروس الخصوصية "مش مطلوب منه يحفظ حاجة".

وأكد الوزير أن محاولات التطوير تقابلها مقاومة كبيرة من البعض بسب الصناعات التي نشأت حول منظومة التعليم القديمة، والتي تدار بمليارات الجنيهات.

ولفت إلى أنه من بين هذه الصناعات، صناعة الكتب الخارجية، وكتب المستوى الرفيع، مشيرًا إلى أن الوزارة حذرت أولياء الأمور مرارًا من شراء الكتب الخارجية، إلا أنهم اشتروها بـ50 جنيهًا، وحينما رفعت المصروفات المدرسية بمقدار 10 جنيهات فقط هاجمونا.

وتابع بأن الوزارة تعاقدت مع دور النشر لتوفير دليل لولي الأمر في مناهج النظام الجديد، إلا أن هذا الدليل لم يحقق أي مبيعات: "المضروب بس اللي بيبيع".

وأكد شوقي، أنه رغم المقاومة، فإن القيادة السياسية، مصرة على الوصول لنهاية طريق التطوير.