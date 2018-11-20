ضبط شاب تحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تحفظ عدد من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على شاب لاتهامه بالتحرش بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام قادم من مدينة أبوكبير، وسلموه إلى قوات الشرطة بقسم ثان الزقازيق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "د.إ.م" 23 عامًا، طبيبة، مُقيمة ببندر أبوكبير، تتهم فيه "ض.ال.إ.م" 30 عامًا، بالتحرش بها أثناء استقلاهما أتوبيس النقل العام القادم من مدينة أبوكبير إلى مدينة الزقازيق.

ضبط المتهم بمعرفة ركاب الأتوبيس، وجرى تسليمه للشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7641 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018.