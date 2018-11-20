الولايات المتحدة تُعلن اليوم قاتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

يُنتظر أن تُصدر الولايات المتحدة تقريرًا كاملًا، اليوم الثلاثاء، تُعلن خلاله قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتِل داخل قنصلية بلاده باسطنبول منذ أكثر من شهر ونصف.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستحدّد قاتل خاشقجي بحلول الاثنين أو الثلاثاء، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خلُص إلى أن ولي العهد هو من أمر بقتل الإعلامي السعودي في اسطنبول الشهر الماضي.

الأمر الذي يتعارض مع ما أعلنته النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، والذي يشير إلى أن العملية كانت تهدف في الأساس إلى إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة وليس قتله.

وطالب السيناتور الأمريكي رون وايدن، يوم الاثنين، مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بنشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها حول مقتل خاشقجي.

وأضاف النائب الديمقراطي في بيان نشرته وكالة رويترز، أن رؤساء أجهزة الاستخبارات عليهم أن "يخرجوا ويقدموا للشعب الأمريكي والكونجرس تقييما علنيا عمن أمر بالقتل".

وكان ترامب ذكر قبل يومين في حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه 5 مرات بأنه ليس متورطًا في قتل خاشقجي.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية هيذر ناورت في بيان مطلع الأسبوع "لا تزال هناك أسئلة عِدة بلا أجوبة في ما يتعلق بقتل خاشقجي. ستواصل وزارة الجارجية سعيها للحصول على كافة الوقائع المتصلة بذلك".

وتابعت "في هذا الوقت، سنواصل التشاور مع الكونجرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في قتل جمال خاشقجي".

بدوره، وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التقارير الإعلامية حول تقييم الاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي بأنها "تسريبات لا نعلم عن صحتها ولم تصدر بشكل رسمي".

وقال الجُبير، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط نُشر الثلاثاء، "في كل الأحوال، نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تمامًا، ونرفضها بشكل قطعي، سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره".

وأضاف "هي تسريبات لم يعلن عنها بشكل رسمي وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم وليس أدلة قطعية".

وقُتِل خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وألقت القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.

وأُقيمت صلاة الغائب على روح الصحفي خاشقجي، يوم الجمعة الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، والتي شوهد فيها لآخر مرة.