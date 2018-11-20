مصرع مصور خلال رحلة سفاري بأحد الدروب الجبلية في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

لقي شاب مصرعه داخل أحد الوديان الجبلية التابعة لمدينة سانت كاترين، أثتاء رحلة سفاري سيرا على الأقدام.

تلقى اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى محمود محمد عبدالخالق 30 سنة، من المنيل بمحافظة القاهرة، يعمل مصورًا فوتوغرافيًا، داخل وادي أبوزراب الواقع بين مدينتي طورسيناء وسانت كاترين.

نقلت الجثة إلى مستشفى سانت كاترين العام وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وقالت مصادر أمنية، إن الشاب المتوفى كان في رحلة برفقة أحد بدو المدينة وهي رحلة شاقة تستغرق نحو 14 ساعة سيرًا على الأقدام بين مدينتي الطور وسانت كاترين.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الدليل البدوي حاول إيقاظ الشاب أثناء نومه فوجد أنه في حالة إعياء شديدة وعلى الفور عاد الدليل وأخطر قسم الشرطة وتحركت أجهزة الأمن وبدو المنطقة ووجدوه جثة.

وأرجحت المعاينة الأولية أن الوفاة قد تكون نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لكن الطب الشرعي حصل على عينات من الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى ذويه ودفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي.