"الإسكان": حجز 3992 وحدة إلكترونيا بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم حجز 3992 وحدة سكنية، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر،إلكترونيا، وحتى مساء أمس، وهو اليوم الأول للحجز.

وأضاف السباعي في بيان له اليوم، أن وحدات مدينة الشيخ زايد الـ912 نفدت بالكامل في الساعة الأولى للحجز، وتم حجز 453 وحدة بالمنيا الجديدة، ولم يتبق سوى 75 وحدة، كما تم حجز 1493 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، وباق 1195، وفي الشروق تم حجز 443 وحدة، والعبور 451 وحدة، و240 وحدة بدمياط الجديدة، مؤكدا أن هذه الأرقام تتغير بين الحين والآخر، نظرا لأن الحجز كله إلكترونيا، ومن المؤكد أنها تغيرت من الأمس حتى اليوم.

وأوضح، أن الحجز مستمر لمن سبق تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ودفعوا مقدمات الحجز، حتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، بالموقع الإليكتروني www.hdb-reservation.com، لبنك التعمير والإسكان، موضحًا أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت المرحلة الأولى، بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.