مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

لقى مصريان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادثين مروريين في الكويت.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة دفع رباعي، وحافلة تقل عمالا مصريين بطريق الملك فهد، مما أسفر عن إصابة 12 عاملا مصريا بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، باستثناء حالة واحدة أصيبت بإصابات خطيرة.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى العدان لإسعافهم، إلى أن المصاب الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى، متأثرا بإصابته.

وفي سياق متصل، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء الكويتية بلاغا بوفاة وافد بعد اصطدام سيارته بعامود إنارة على طريق الزور 270، وبالانتقال والفحص، تم تقطيع الجسم الخارجي للسيارة، وإخراج جثة المتوفى التي تبين أنه مصري.