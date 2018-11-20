"الشغل قبل التخرج".. طارق شوقي يعلن نظامًا جديدًا للتعليم الفني العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستطلق نظامًا جديدًا للتعليم الفني، العام الدراسي المقبل 2019/2020.

ووجه الوزير كلمته لطلاب الصف الثالث الإعدادي: "ركزوا علشان تلتحقوا بالنظام الجديد وممكن تلاقوا شغل قبل التخرج"، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف استيعاب 70% من طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الفني.

جاء هذا خلال كلمته بالحلقة النقاشية في مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء.