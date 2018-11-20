مريض نفسي يذبح والده داخل مسجد بتندلتي

حادثة محزنة ألقت بظلالها الحزينة على منطقة تندلتي بولاية النيل الأبيض وذلك على إثر إقدام ابن يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً على ذبح والده البالغ من العمر خمسة وسبعين عام داخل مسجد القرية بعد صلاة الصبح مما أدى إلي حدوث حالة من الذعر وسط العدد القليل من الموجودين داخل المسجد.

وبإخطار قسم شرطة الأوسط بتندلتي تحرك عدد من أفراد الشرطة إلى موقع الحدث لتتم السيطرة على الإبن الذي كان في حالة هياج ونقل جثمان الأب الي المستشفى وجاء قرار الطبيب بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفس نتيجة لقطع شرايين الرقبة والقصبة الهوائية وبالتحري مع الابن اتضح أنه يعاني من مرض نفسي قبل سبعة أعوام ولم يتناول الدواء خلال الفترة الماضية وبحسب صحيفة الدار يواصل المتحري في إجراءاته لإكمال ملف البلاغ ورفع التوصيات للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحفظ على الابن في البلاغ المفتوح تحت المادة “130” من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)