(2261) بلاغاً خاصة بجرائم المستهلك خلال العام الجاري

كشفت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة عن فتح (2261) بلاغاً، خاصة بجرائم المستهلكين منذ أن إنطلاقة العام 2018 سجلت البلاغات الجنائية فيها أعلى نسبة بعدد (227) بلاغاً، وقطعت بوجود اشكاليات حقيقة تواجه الأجهزة العدلية التنفيذية التي تباشر إجراءات الضبط والاحضار للمخالفين لقوانين حماية المستهلك في تحديد المواصفة للسلع الصالحة للمستهلكين.

وأماطت وكيل أعلى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة مولانا ماجدة الطاهر محمد علي، اللثام عن ضبط (150) منشأة عشوائية في إطار مكافحة المصانع العشوائية وفتح (80) بلاغاً لمستحضرات تجميل مخالفة بالتعاون مع المجلس القومي للأدوية والسموم، مبينة أن جملة الدعاوى المقيدة بالنيابة خلال العام الجاري بلغت (2261) دعوى في فرعي المستهلك والبيئة والصحة العامة.

ونوهت في التقرير المفصل الذي قدمته خلال الاجتماع الموسع للنائب العام مولانا عمر أحمد محمد، للنيابة بحضور عدد من الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك للتباحث حول قضايا المستهلك وتنفيذ القوانين التي تنظمها إلى إبادة أكثر من (1000) طن، من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت وكيل أعلى النيابة أنه تم تفتيش عدد (15.213) محل تجاري خلال الحملات وضبط 40 طناً، لأغذية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وأن الحملات شملت مصانع زيوت الطعام والمصانع العشوائية، وأسفرت عن ضبط 150 مصنعاً عشوائياً، وان الإبادة شملت 50 طناً من الأدوية الخام منتهية الصلاحية و10 أطنان، من الألبان والأجبان المستوردة منتهية الصلاحية و50 طناً من الفراخ الفاسدة و30 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)