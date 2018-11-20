الجبير: الملك سلمان وولي عهده خط أحمر

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خط أحمر لا يسمح بمحاولات المساس بهما من أي طرف كان، على حد تعبيره.

وعبر الجبير في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرته فجر الثلاثاء عن رفض أي مزاعم تسيء إلى ولي العهد السعودي بشكل قطعي، سواء كانت تسريبات أو غير ذلك، حسب تعبيره.

وتأتي المقابلة مع الوزير السعودي قبيل تصريحات مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم قد يحدد فيها المسؤولين المباشرين عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك اعتمادا على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي).

وأكد أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية والتاريخية مع الولايات المتحدة، وعبر عن رفض بلاده بشكل كامل ما سماها محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي.

اقتياد بقفص في لندن

وقبل يوم من مقابلة الجبير هذه، جاب نشطاء حقوقيون شوارع لندن وهم يحملون كفنا ملطخا بالدماء في إشارة رمزية للصحفي جمال خاشقجي الذي قتله فريق من الاستخبارات السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وظهر ثلاثة نشطاء بداخل قفص يمثلون أدوار محمد بن سلمان وشقيقه خالد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاكمة هؤلاء الأشخاص وكل المسؤولين عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيعه داخل القنصلية في إسطنبول.

وتأتي مطالبة الحقوقيين بمحاكمة ابن سلمان ومسؤولين سعوديين ضمن فعاليات يوم ضد الكراهية الذي شارك فيه آلاف النشطاء في العاصمة البريطانية لندن.

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