تصاريح للعمل في المطاعم الإسرائيلية

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت "سلطة السكان والهجرة" الإسرائيلية، عن نيتها إصدار 1500 تصريح عمل لفلسطينيين من الضفة، للعمل في شبكات المطاعم الإسرائيلية، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه هذه المطاعم في القوى البشرية، نتيجة رفض الإسرائيليين العمل فيها، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية في ملحقها الاقتصادي.

وأفادت الصحيفة، بأن الوظائف المتوفرة ستكون في أعمال النظافة وغسيل الأواني بالدرجة الأولى، مبينة أن المطاعم في إسرائيل تواجه نقصًا يصل إلى 10 آلاف عامل.

وقال مدير نقابة المطاعم شاي برمان للصحيفة، إن إعطاء تصاريح عمل لـ 1500 عامل فلسطيني هو حل جزئي، كما أن تشغيل العمال في ساعات الليل يقتضي تصاريح خاصة، وسيتوجب على المشغلين توفير أماكن للنوم، مضيفًا، "في نهاية المطاف لا بد من تخصيص عمال أجانب للعمل في المطاعم، مثلما يحصل في مجال الزراعة والتمريض والفنادق".

وأوضحت "هآرتس" أن المطاعم تعتمد حاليًا على تشغيل طالبي اللجوء في النظافة وغسيل الأواني، لكن تكلفتهم تزيد بكثير عن تكلفة تشغيل أي عامل آخر، بسبب الغرامات التي تفرضها حكومة الاحتلال على أصحاب المصالح الذين يشغلون طالبي اللجوء، وذلك في إطار محاولات الاحتلال تقليص عدد طالبي اللجوء.

ودعا مسؤول في "سلطة السكان والهجرة" الإسرائيلية، المطاعم، إلى استغلال العدد الذي تمت المصادقة عليه، مضيفًا أنه في حال كانت هناك حاجة أخرى فسيتم دراسة إمكانية رفع عدد التصاريح.