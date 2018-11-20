كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: سنصوت ضد بريكست ما لم يتغير نص بشأن جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.
وأضاف سانتشيث أثناء مؤتمر في مدريد: "إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق، فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
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