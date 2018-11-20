كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير لبناني: الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التربية اللبناني في حكومة​ تصريف الأعمال​ مروان حمادة، ​إن الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر.

وأوضح حمادة في حديث إذاعي بحسب صحيفة "المستقبل"، أن "الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر... نقطة الانطلاق"، مشيراً إلى أن "هناك نية منذ الأساس، بعرقلة حكومة تلتزم بسيادة​ لبنان،​ يرأسها رئيس الحكومة ​المكلف ​سعد الحريري​".

وأضاف أن ما جرى "هدفه وضع لبنان تحت وصاية كاملة تبدأ بالرئاسة، وصولاً إلى مجلس النواب​ والحكومة العتيدة".

واعتبر أن "رئيس الجمهورية في البداية، تصرف بحنان سياسي مع الحريري، قبل دخول رئيس​ التيار الوطني الحر على الخط"، معتبراً أن "باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري".