كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار للإغاثة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء لـ 10 - 12 مليون يمني.

أعلن عن المبادرة عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي جمعه بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، مضيفاً أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأشارت الهاشمي أن "المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من 10 ملايين يمني".