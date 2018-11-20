كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مصري في حادث مروري بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي مواطن مصري مصرعه في الكويت بعد تعرضه لحادث مروري على طريق الزور، ليزيد عدد المصريين الذين تعرضوا لحوادث بها إلى 7 حالات.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، إنها تلقت بلاغا بحدوث تصادم على طريق الزور، وانتقل رجال الأمن والإطفاء للتعامل مع الحادث، موضحة أن المتوفى كان محشورا في السيارة، ما استدعى تقطيع السيارة من أجل إخراجه.
وأضافت أنه تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي، وتم تسجيلها كقضية اصطدام أدت إلى وفاة.
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