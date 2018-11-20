كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تدخل فى صفقة استكشاف الطاقة بمناطق متنازع عليها مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أعضاء مجلس الشيوخ المعارض فى الفلبين، الرئيس رودريجو دوتيرت بكشف تفاصيل خطط استكشاف الطاقة المشتركة مع الصين، محذرين من أن مثل هذه الصفقة تنطوي على خطر التأكيد على مطالب إقليمية صينية غير معترف بها بموجب القانون الدولى.

وفي مطلع هذا العام، أنشأ البلدان لجنة مشتركة لتحديد كيفية استكشاف النفط والغاز في المناطق البحرية في المناطق التي يزعمان السيادة عليها، دون معالجة القضية المتفجرة حول من يملك الحقوق السيادية تجاههم.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ من الأقليات في قرار عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الثلاثاء: "إن توقيع الاتفاق الصيني سيجعل الفلبين تدرك" الملكية المشتركة "غير المشروعة مع الصين.

وتسابق الفليبين، التي تعتمد بشدة على واردات الطاقة، الزمن لتطوير احتياطيات النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، لكن القيام بذلك يحتاج إلى مساعدة أجنبية، وهو ما عرضته الصين.