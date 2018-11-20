رغم المطر.. مئات المريدين يغرقون ضريح الهادي بنعيسى في مكناس..”حمادشة” و”جذبة” و”تحيار”

رغم الأجواء الماطرة، شرع ضريح الشيخ الكامل في مكناس، منذ ساعات الصباح، في استقبال وفود “الطوايف”، التي تحج لإحياء ذكرى المولد النبوي، في حضرة الهادي بنعيسى.

مئات المريدين انطلقوا من الشارع المجاور للمحطة الطرقية “سيدي سعيد”، تحت طقس الجذبة، في اتجاه زاوية “سبع فحول”، لاستئناف عملية الإنطلاقنحو الضريح.

مصدر من “حمادشة” أكد ل” اليوم24″ أن الجذبة الحقيقية تبدأ عند الاقتراب من ضريح الهادي بنعيسى، باعتباره الملاذ، وداخله تنطفئ نار ” التحيار”، على حط زعمه.

آلاف المواطنين ينتظرون أمام مدخل الضريح، حيث “الفرجة الكبرى”، حينما يهرول “حمادشة” نحو مدخل الضريح، طلبا للحماية والمناجاة.

زوار من مختلف الأعمار، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، يداومون منذ سنوات على هذه الطقوس، التي تواجه بموجة انتقادات.