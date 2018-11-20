رغم الأجواء الماطرة، شرع ضريح الشيخ الكامل في مكناس، منذ ساعات الصباح، في استقبال وفود “الطوايف”، التي تحج لإحياء ذكرى المولد النبوي، في حضرة الهادي بنعيسى.
مئات المريدين انطلقوا من الشارع المجاور للمحطة الطرقية “سيدي سعيد”، تحت طقس الجذبة، في اتجاه زاوية “سبع فحول”، لاستئناف عملية الإنطلاقنحو الضريح.
مصدر من “حمادشة” أكد ل” اليوم24″ أن الجذبة الحقيقية تبدأ عند الاقتراب من ضريح الهادي بنعيسى، باعتباره الملاذ، وداخله تنطفئ نار ” التحيار”، على حط زعمه.
آلاف المواطنين ينتظرون أمام مدخل الضريح، حيث “الفرجة الكبرى”، حينما يهرول “حمادشة” نحو مدخل الضريح، طلبا للحماية والمناجاة.
زوار من مختلف الأعمار، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، يداومون منذ سنوات على هذه الطقوس، التي تواجه بموجة انتقادات.
شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المطر.. مئات المريدين يغرقون ضريح الهادي بنعيسى في مكناس..”حمادشة” و”جذبة” و”تحيار” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .