تذكير.. رياح بسرعة 75 كلم/ساعة اليوم الثلاثاء مع أمطار قوية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية أحيانا رعدية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أمس الاثنين، أن هذه الأمطار (50 – 70 ملم) ستهم، إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء، كلا من أقاليم شفشاون والعرائش ووزان وتاونات.
وحسب المصدر ذاته، ستسجل اليوم الثلاثاء، تساقطات في كل من برشيد، والدار البيضاء، والجديدة، والقنيطرة، ومديونة، والمحمدية، والنواصر، والرباط، وآسفي، وسلا، وسيدي بنور والصخيرات، وتمارة، والصويرة.
من جهة أخرى، أشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن رياحا، تتراوح سرعتها بين 65 إلى 75 كلم/الساعة، ستهب اليوم الثلاثاء، إلى غاية منتصف النهار، بكل من الحسيمة، وبركان، وبولمان، وشفشاون، والدريوش، والحاجب، والفحص-أنجرة، وفاس، وفكيك، وكرسيف، وإفران، وجرادة، والعرائش، والمضيق-الفنيدق، ومكناس، وميدلت، ومولاي يعقوب، والناظور، ووجدة-أنجاد، وصفرو، وطنجة-أصيلة، وتاونات، وتازة، وتطوان.
كما ترتقب تساقطات ثلجية ضعيفة بسمك 5 سم، اليوم الاثنين، بكل من أزيلال، وبني ملال، وإفران.
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