ريال مدريد يعثر على بديل “الدون”!

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن بدأ المسؤولين داخل ريال مدريد تحركاتهم لحسم صفقتين بارزتين، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، والذي ترك فراغاً كبيرا على مستوى الخط الهجومي للملكي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ريال مدريد مستعد لدفع ما مجموعه 90 مليون جنيه إسترليني، لضم كل من اللاعب ماركوس راشفورد من صفوف مانشستر يونايتد، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام، الذي تألق بشكل لافت خلال مرحلة ذهاب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى بطل أوروبا للموسم الرياضي الفارط، من مشاكل هجومية عديدة منذ بداية الموسم الرياضي الجديد، والنتائج السلبية التي لاحقت المجموعة، ودفعت بالإدارة إلى إقالة المدرب جولين لوبتيغي.