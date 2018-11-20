18 سعوديا ممنوعون من دخول منطقة شنغن بشبهة تورطهم بقتل خاشقجي

قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها وسائر فضاء شنغن، للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في بروكسل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فجر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار كان موضع “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، في وقت تسعى فيه هذه الدول للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.

وبدوره أعلن نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، أن فرنسا ستفرض قريبا عقوبات في قضية خاشقجي.

وقال لودريان عبر إذاعة “أوروبا 1” مساء أمس الإثنين “نحن نعمل مع ألمانيا (…) نحن على تناغم معها وسوف نفرض بأنفسنا وسريعا جدا عددا من العقوبات بناء على ما نعرفه”.

وقتل خاشقجي بداية أكتوبر الماضي، ولم يتم إلى حدود اليوم التعرف على مكان جثته.