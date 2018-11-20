قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها وسائر فضاء شنغن، للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في بروكسل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فجر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار كان موضع “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، في وقت تسعى فيه هذه الدول للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.
وبدوره أعلن نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، أن فرنسا ستفرض قريبا عقوبات في قضية خاشقجي.
وقال لودريان عبر إذاعة “أوروبا 1” مساء أمس الإثنين “نحن نعمل مع ألمانيا (…) نحن على تناغم معها وسوف نفرض بأنفسنا وسريعا جدا عددا من العقوبات بناء على ما نعرفه”.
وقتل خاشقجي بداية أكتوبر الماضي، ولم يتم إلى حدود اليوم التعرف على مكان جثته.
شكرا لقرائتكم خبر عن 18 سعوديا ممنوعون من دخول منطقة شنغن بشبهة تورطهم بقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .