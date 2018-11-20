الناصرة: استعدادات للاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد بالتحضير للاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد الذي سيقام في مركز القديس أنطون في مدينة الناصرة يوم الأحد الموافق 2.12.2018 الساعة الخامسة مساء. ويُقام هذا الاحتفال بالتعاون مع بلدية الناصرة ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف، وأوكلت الجمعية مهمة التزيين إلى شركة "لايتس أب" والتي ستقوم بتزيين الشجرة والمغارة وشارع القديس أنطون (بنديكتوس).

وتنظم الجمعية في يوم الاحتفال بإضاءة الشجرة، حفل استقبال لعيد الميلاد المجيد بمشاركة المطارنة، رئيس بلدية الناصرة، كهنة الرعايا، سرايا الكشاف، أعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف، وأهالي الناصرة والقضاء.

وسيتخلل الاحتفال برامج للأطفال وأخرى فنية وكلمات تهنئة بالعيد وإطلاق الألعاب النارية.

يذكر أن الآلاف من أهالي الناصرة والمنطقة، يشاركون في مسيرة الميلاد السنوية التقليدية.