الأعضاء العرب في بلدية اللد يقررون مقاطعة الجلسة الافتتاحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة في اللد، مقاطعة الجلسة الرسمية، الافتتاحية، للمجلس البلدي التي ستقام غدا الأربعاء الساعة السادسة مساء، وذلك احتجاجا على تجاهل واستهتار رئيس البلدية، يائير رفيفو، بالمواطنين العرب في اللد.

وقالت القائمة العربية التي حصدت 6 مقاعد من بين 19 مقعدا، وهي الكتلة الأكبر في البلدية، ويمثلها كل من: فرج بن فرج، عبد الكريم زبارقة، فداء شحادة، محمد أبو شريقي، جمال أبو صيام، أكرم ساق الله، إنه "بعد أن أفشل رئيس بلدية اللد، كل المفاوضات مع قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة، ولم يسند إليها أي ملف أو صلاحية كشرط لدخولها الائتلاف البلدي مثل القوائم اليهودية، والتي أسند إليها تقريبا أغلب الملفات المهمة، 'البيت اليهودي' و'اللد بيتنا' بالإضافة إلى وجود مبادئ أساسية تمس بالعرب ووجودهم في الاتفاقيات الائتلافية معهم، رأينا حفاظا على كرامتنا ووجودنا وردا تجاهل واستهتار رفيفو بالعرب، عدم منح رئيس البلدية ثقتنا في المجلس دون أن يسند للقائمة ملفات وصلاحيات مهمة لخدمة المواطنين وأهلنا في اللد".

وأضافت أنه "تبين جليا أن رفيفو يريدنا متعاونين وليس شركاء، يريدنا شبكة أمان ضد معارضيه في 'الليكود' و'البيت اليهودي' وأن نكون الفزاعة التي يهدد بها هؤلاء".

وأكدت القائمة العربية لجمهور ناخبيها في اللد أن "ثقتكم غالية وحقوقكم شرعية ولن نساوم عليها".

يذكر أن قائمة النداء العربي اللداوية والنهضة حصلت على 6 مقاعد، فيما حصلت قوائم: "الليكود" 6 مقاعد، "البيت اليهودي" 3 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" مقعدان، "رافي يش عتيد" مقعد و"شاس" مقعد.