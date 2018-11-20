شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 44 بعد خروج قطار عن القضبان في إسبانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:42 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م المناطق - وكالات لقي شخص مصرعه وأصيب 44 آخرين نتيجة خروج قطار يقل نحو 150 شخصاً عن القضبان في مدينة برشلونة اليوم .

وأوضحت متحدثة باسم شركة القطارات رنفه أن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد بعد السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.

وذكر التلفزيون الإسباني أن عمال الإنقاذ يحاولون تحرير الركاب المحاصرين بين الحطام.

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